TRANSPORTE PÚBLICO Em meio às mudanças, usuários desaprovam alterações nas linhas de ônibus Outra reclamação é quanto aos horários dos itinerantes modificados

11 FEV 2020 - 11h:16 Por Thais Cintra

Com o objetivo de otimizar o tempo de espera de passageiros do transporte coletivo de Campo Grande, o Consórcio Guaicurus em parceria com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), iniciou na semana passada o processo de mudança em algumas linhas de ônibus da Capital. As alterações nos horários e rotas dos itinerantes, tem gerado transtornos para diversos usuários. As informações completas no link abaixo: