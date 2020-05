SEGURANÇA PÚBLICA Em MS 144 tornozeleiras foram caminho da 'liberdade' de presos Para especialista, criminoso foragido é prejuízo incalculável para sociedade

14 MAI 2020 - 15h:31 Por Gabi Couto / CBN

Em Mato Grosso do Sul 1.784 presos são monitorados por tornozeleira eletrônica. Parte desses detentos conseguiram o benefício com a decisão do Superior Tribunal Federal atendendo a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, para liberar presos do grupo de risco da pandemia do coronavírus em todo o país.

Recentemente o narcotraficante, Gerson Palermo, conseguiu habeas corpus com a tornozeleira, mas rompeu o dispositivo e está foragido. Essa prática é mais comum do que se imagina. Acompanhe na reportagem: