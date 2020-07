NOVO CORONAVÍRUS Em MS, 15,8 mil se infectaram com a covid-19 Estado bate recorde no número de mortes e 12 pessoas morreram nas últimas 24 horas

17 JUL 2020 - 12h:47 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul tem 15.803 infectados pela covid-19, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgados nesta sexta-feira (17). Foram contabilizadas 475 novas confirmações da doença nas últimas 24 horas e 12 mortes. O estado totaliza, assim, 203 óbitos causados pelo novo coronavírus. As últimas vítimas são de Campo Grande (4), Ladário (2), Anastácio (1), Aquidauana (1), Nova Andradina (1), Sidrolândia (1), Corumbá (1) e Aparecida do Taboado (1).

Campo Grande é o município com mais casos de covid-19 (5.718) e se tornou o epicentro da doença em Mato Grosso do Sul. No ranking dos 10 municípios com mais casos estão ainda Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Rio Brilhante, Bataguassu e São Gabriel do Oeste. Também estão nessa lista Chapadão do Sul, Fátima do Sul e Guia Lopes da Laguna.

Ouça mais informações: