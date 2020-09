CLIMA Em MS, 31 cidades estão em alerta vermelho nesta terça-feira Umidade no estado pode atingir 10%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia

15 SET 2020 - 10h:10 Por Ingrid Rocha/CBN

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para 31 cidades de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (15), devido a onda de calor no estado. A massa de ar seco deve continuar atuando em MS até sábado, quando tem previsão de pancadas de chuva. Ouça os detalhes:

As cidades com alerta vermelho: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Terenos e Três Lagoas.