EDUCAÇÃO Em MS, 33 mil alunos da Rede Estadual podem perder o ano letivo Dados divulgados pela SED apontam que estudantes deixaram de entregar atividades ou não foram encontrados. Secretária faz apelo para que jovens não abandonem os estudos.

20 OUT 2020 - 10h:40 Por Loraine França

“Como vamos terminar o ano letivo de 2020?”. Essa é a pergunta lançada no início da live da Secretaria de Estado de Educação (SED), nesta segunda-feira (19), pela representante da pasta, María Cecília Amêndola da Mota, que debateu o presente e o futuro dos 210 mil alunos da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul. Em meio às preocupações, o abandono de 33,6 mil estudantes que deixaram de entregar atividades às escolas.

Levantamento realizado pela SED aponta que 48% dos 210 mil estudantes da REE realizaram a entrega de todas as atividades propostas pelos professores; 25% cumpriram as tarefas parcialmente; 11% raramente desenvolveram as atividades; 15% não entregaram nenhuma e 1% não foi encontrado pela escola. A soma dos dois últimos representa os mais de 33 mil estudantes que se afastaram das aulas em 2020.

Para o superintendente de Políticas Educacionais da SED, Hélio Daher, os índices são preocupantes e as escolas estão na busca desses alunos para que as atividades sejam entregues e eles não percam o ano. “O aluno que não mantiver contato com a escola, que não recuperar suas atividades, vai reprovar. Não há parâmetro curricular de aprendizagem e de proficiência para que a gente possa aprovar o estudante que simplesmente desapareceu”.

As escolas poderão reencaminhar aos estudantes as atividades que foram propostas ou, propor novas atividades para que os alunos recuperem as tarefas não entregues, conforme explicou Daher. “A escola tem liberdade para trabalhar com o estudante a forma de conduzir a produção e a entrega dessas atividades. O importante agora é trazer esses estudantes de volta”.

O próximo ano

Ainda sem a certeza de uma data, a SED informou que no dia 26 de outubro devem ser liberadas as orientações para as matrículas do ano letivo de 2021. De acordo com Hélio Daher, as escolas estão preparadas para cumprir protocolos para o retorno. “Biossegurança, cognitivo, socioemocional e normativo são os protocolos discutidos que visam preparar a nossa rede para o retorno às aulas”.