IBGE Em MS, casamentos duram 5 anos a menos que em 2009 Mato Grosso do sul tem o 3º menor tempo de união

12 DEZ 2020 - 08h:00 Por Giovanna Dauzacker

Os casamentos realizados em Mato Grosso do Sul duram, em média, 11,7 anos, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com dados referentes a 2019. O tempo de duração é o terceiro menor do país, que tem a média de 13,8 anos. Entre 2009 e 2019, a duração caiu 5,4 anos no Estado.

A quantidade de divórcios concedidos em 1ª instância ou por escrituras extrajudiciais também teve redução no ano passado. Em 2019, foram realizadas 5.915 separações, 0,4% a menos que em 2018, quando foram registradas 5.891.

Em média, os homens se divorciam em idades mais avançadas que as mulheres. Em 2019, na data do divórcio, os homens tinham, em média, 42,4 anos, enquanto as mulheres, 39,3 anos de idade. 136) e 2018 (166).