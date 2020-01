AGRONEGÓCIO Em MS, clima se mantém favorável para desenvolvimento das lavouras de soja Segundo Sistema Famasul, área plantada da oleaginosa deve ter aumento de 6% nesta safra

15 JAN 2020 - 16h:12 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

De acordo com o boletim Casa Rural, divulgado pelo Sistema Famasul, mesmo com irregularidade nas chuvas entre os dias 6 e 10 de janeiro, o clima se mantém favorável ao desenvolvimento da soja em Mato Grosso do Sul. A previsão, segundo as informações, é de que tenha uma regularização na próxima semana.

A safra 2019/2020 da oleaginosa deve ter um aumento de área plantada de 6,18% em comparação com a temporada anterior. Além disso, a produção de grãos e a produtividade média também devem ter alta.

