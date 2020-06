AGRONEGÓCIO Em MS, cotações do boi gordo seguem em alta Animal é negociado a R$187 por arroba na Capital

10 JUN 2020 - 15h:17 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As cotações do boi gordo seguem com fundamentos firmes em Mato Grosso do Sul e demais Estados produtores do país.

