AGRONEGÓCIO Em MS, exportações de carne aumentaram em janeiro Alta foi de 37,58% em comparação com o mesmo mês do ano passado

20 FEV 2020 - 13h:32 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As carnes puxaram as exportações brasileiras e registraram um valor recorde de em janeiro de 2020, com US$ 5,8 bilhões. Em Mato Grosso do Sul, as vendas da proteína tiveram um aumento de 37,58% no primeiro mês do ano, se comparado com o mesmo período de 2019.

