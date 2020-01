AGRONEGÓCIO Em MS, exportações de peixes crescem em 2019 Estados Unidos foi o principal destino para a proteína sul-mato-grossense

13 JAN 2020 - 15h:46 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Em comparação com 2018, as exportações sul-mato-grossenses de peixes aumentaram 37,72% no ano passado. Segundo informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a receita da comercialização ao exterior também aumentou no período.

Saiba mais: