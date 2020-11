AGRONEGÓCIO Em MS, exportações de peixes cresceram 35% neste ano Segundo o Senar/MS, valores dos insumos pagos pelos piscicultores também aumentaram no período

17 NOV 2020 - 14h:38 Por Giovanna Dauzacker/CBN

As exportações sul-mato-grossenses de peixes tiveram crescimento de 35% entre janeiro e outubro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo informações do Departamento Técnico do Sistema Famasul, foram exportações 942 mil kg de tilápia em 2020. Já em 2019, foram enviados 700 mil kg do pescado ao exterior.

Saiba mais: