AGRONEGÓCIO Em MS, exportações de soja aumentaram 43% no primeiro semestre Vendas totalizaram 3,2 milhões de toneladas e US$ 1 bilhão em receita

21 JUL 2020 - 15h:00 Por Giovanna Dauzacker/CBN

As exportações de soja em grãos totalizaram 3,2 milhões de toneladas e US$ 1 bilhão em receita, no primeiro semestre de 2020 em Mato Grosso do Sul.

As vendas representam um aumento de 43,7% em volume, com relação ao mesmo período do ano passado.

