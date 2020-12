AGRONEGÓCIO Em MS, exportações de soja aumentaram 47% em novembro Estado obteve US$ 2,9 milhões com as vendas dos grãos ao exterior no mês

10 DEZ 2020 - 13h:36 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Mato Grosso do Sul vendeu 8 mil toneladas de soja em grãos ao exterior em novembro deste ano. Com as vendas, o Estado obteve US$ 2,9 milhões. Com isso, as exportações do Estado nos primeiros 11 meses do ano foram de 4,7 milhões de toneladas e US$ 1,6 bilhão.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, a quantidade é 47,88% maior em volume e 42,42% em receita.

Saiba mais: