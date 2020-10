SAÚDE Em MS, menos de 40% das crianças participaram da Campanha de Multivacinação Objetivo é vacinar 160 mil crianças, mas apenas 58 mil receberam a dose

29 OUT 2020 - 11h:35 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Mato Grosso do Sul, 37,91% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite até a última quarta-feira (28), segundo dados do Ministério da Saúde. O objetivo é que 160 mil crianças recebam a dose, mas apenas 58 mil participaram. No Brasil, 35% do público-alvo foi vacinado. Ouça os detalhes: