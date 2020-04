AGRONEGÓCIO Em MS, pecuaristas já podem comprar doses da vacina contra aftosa Antecipação pode ser feita a partir desta quarta-feira (15), sem solicitar autorização na Iagro

15 ABR 2020 - 14h:56 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Os pedidos de antecipação das doses da vacina contra a febre aftosa já podem ser feitos por pecuaristas, sem que seja necessário solicitar a autorização na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Os protocolos exigidos para pedidos de antecipação, como protocolar requerimento, justificar o motivo da antecipação, e obter parecer do inspetor local, foram dispensados como medida de contenção da pandemia da Covid-19.

Saiba mais:

A campanha de vacinação tem início no 1º de maio e segue até 31 do mesmo mês nas regiões de planalto e fronteira, com a declaração no sistema encerrando no dia 15 de junho.

Já no Pantanal, a imunização vai até o dia 15 de junho e a declaração termina em 30 de junho.