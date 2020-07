CRÉDITO Em MS, Pronampe já atendeu mais de 1.600 empresários com cerca de R$ 100 mi em crédito Banco do Brasil lembra que além da modalidade, FCO Emergencial também está disponível

10 JUL 2020 - 14h:35 Por Marcus Moura/CBN

Com uma alta demanda de contratações, o Pronampe (Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) teve todos os recursos emergenciais disponíveis contratados em menos de três dias. No estado, foram mais de 1.600 empresários atendidos com cerca de R$ 100 milhões. Devido a grande procura, o Governo Federal disponibilizou mais R$ 1,8 bilhão para o programa. Confira: