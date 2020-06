OMERTÁ Em nova fase, Jerson Domingos e delegado são presos em operação Além do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra Márcio Shiro Obara, ex-titular da Delegacia Especializada de Homicídios.

18 JUN 2020 - 13h:17 Por Loraine França

Jerson Domingos é Consolheiro do TCE-MS e ex-deputado estadual. - ALMS O Gaeco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado) prendeu o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputado estadual, Jerson Domingos e o delegado ex-titular da Delegacia Especializada de Homícidios, Márcio Shiro Obara, por supostas participações em uma milícia armada com envolvimento no jogo do bicho. As prisões fazem parte da terceira fase da Operação Omertá. Ao todo, são 18 mandados de prisão preventiva cumpridos pelo Gaeco. Ouça as informações: jpnews · Em nova fase, Jerson Domingos e delegado são presos em operação

