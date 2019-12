DIREITO FAMILIAR Em palestras, promotor leva informação a estudantes Em 2019 mais de 5 mil estudantes participaram das palestras

16 DEZ 2019 - 16h:41 Por Redação/CBN

O promotor de justiça Alexande Saldanha, tem percorrido escolas da Capital falando sobre direito de família e as consequências da violência doméstica. Nesta segunda-feira, 16, ele conversou com o jornalista Otávio Neto, no programa CBN Campo Grande, e fez um relato do problema que atinge grande parte da família sul-mato-grossense.