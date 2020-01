POLÍTICA Em ranking de promessas cumpridas, Azambuja aparece em 4º lugar entre governadores Gestor sul-mato-grossense cumpriu sete dos 24 compromissos assumidos durante campanha eleitoral de 2018

3 JAN 2020 - 14h:27 Por Loraine França

Levantamento do site de notícias G1 analisou 1.158 compromissos feitos por candidatos de todo o país nas eleições de 2018 e, no ranking de governadores que cumpriram as promessas, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), aparece em 4º lugar. Das 24 promessas feitas por Azambuja, o gestor estadual cumpriu 29,1%. São 24 compromissos assumidos durante a campanha de 2018, 7 realizados até o final de 2019, 7 cumpridos em parte e 9 ainda não cumpridos, segundo a pesquisa intitulada "As promessas dos políticos".

Azambuja aparece atrás de Renato Casagrade , do Espírito Santo (44,1%); Wilson Lima, do Amazonas (43,9%) e Carlos Moisés da Silva, de Santa Catarina (30,7%).

Na lista de promessas cumpridas estão a reforma administrativa com fusão de secretarias, unificação de unidades governamentais e diminuição de cargos em comissão O estado, que contava com 10 secretarias, passou a ter 9 secretarias e a centralização dos órgãos de atenmdimento no inteior. Mil cargos comissionados e temporário foram extintos.

Na área dos direitos humanos, segundo a pesquisa, cumpriu a promessa de implementar programas de formação e capacitação permanente de servidores ao desenvolver ações através da Subsecretaria Especial de Cidadania. Entre eleas, a qualificação de policiais militares para o enfrentamento da violência de gênero e parcerias com prefeituras para capcitação de profissionais da saúde no atendimento humanizado.

Na área da economia são duas promessas cumpridas: implantação do novo marco regulatório da inovação em Mato Grosso do Sul e o aumento do número de empregos formais no estado.

Na educação e cultura, o aumento do número de escolas com tempo integral é a promessa cumprida. São 56 escolas no estado.

Já a promessa cumrpida na habitação é a criação do programa de substituição de habitação precária em terreno próprio. Segundo a pesquisa, 886 unidades foram entregues.

Por fim, no meio ambiente e agronegócio, cumpriu a promessa de implantar o sistema informatizado de licenciamento ambiental.