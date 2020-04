NA CAPITAL Em razão da baixa procura, farmácias têm vacinas contra influenza sobrando Enquanto em algumas unidades de saúde faltam doses, em pelo menos oito sobram caixas da vacina

8 ABR 2020 - 16h:45 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A busca pela vacina contra Influenza tem sido alta em todas as unidades de saúde de Campo Grande, fazendo com que as doses acabem em pouco tempo, porém, nas farmácias conveniadas, poucos idosos têm ido atrás do imunobiológico, fazendo com que, em alguns locais, sobrem vacinas. Há drogaria com 90 doses em caixa para aplicar nas pessoas com mais de 60 anos.

A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 24 de março e, em menos de 24 horas todas as doses tinham se esgotado, devido à alta procura. Nos dias posteriores tanto as unidades de saúde quanto as drogarias que se conveniaram como locais de vacinação foram reabastecidas, mas a busca nesse segundo local caiu significativamente.

Ao todo são 57 farmácias conveniadas, que fazem parte da estratégia de descentralização do público alvo dessa primeira etapa da campanha, e, em pelo menos oito delas, a busca está tão baixa que chegam a sobrar 90 doses do imunobiológico. Há doses sobressalentes nas seguintes unidades:

Droga 10 – Rua Tembes, nº 374, Vila Jussara

Droga 10 – Rua Fentini, n°545, Universitário

Droga 10 – Avenida Cafezais, n°1899, Jardim Macaúbas

Droga 10 – Avenida Bandeirantes, n° 1001 – Amambaí

Droga 10 – Rua Tremembé , nº 07 – Jardim Centenário.

Ultrapopular – Avenida Raquel de Querioz, n° 928, Aero Rancho

Farmácia Popular – Rua Padre Mussatuna, n° 689, Jardim Itamaracá

Farmácia Popular – Rua Pará, n° 732, São Jorge da Lagoa

Farmácia + Popular F-07 – Avenida Costa e Silva, n° 70, Vila Progresso

Farmácia + Popular F-15 – Avenida José Barbosa Rodrigues, n° 2546, Bosque das Araras

Drogaria São Bento – Rua Olímpio Klafke, n° 208, Mata do Jacinto

Drogaria São Bento – Avenida Guaicurus, n° 3920, Bairro Universitário

Droga Raia – Rua Jerônyma Paes Benjamim, n° 14, Jardim São Bento

Em todas as farmácias conveniadas já foram aplicadas quase 19,5 mil doses da vacina, sendo a maioria, 6.158 doses, na região do Anhanduizinho, área que tem a maior concentração de pessoas em Campo Grande.

(Com informações da Assessoria)