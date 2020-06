AGRONEGÓCIO Em razão da pandemia, eleições do Crea-MS são adiadas para julho Prazo para alterar local de votação e regularizar débito com o Conselho termina nesta segunda-feira

15 JUN 2020 - 14h:25 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

As eleições para presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) e do Confea foram adiadas para o dia 15 de junho, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Os eleitores têm até esta segunda-feira (15), para alterar local de votação e regularizar débitos.

