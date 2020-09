AGRONEGÓCIO Em razão do frio, produção campo-grandense de uvas pode ter queda neste ano Temporada da fruta começa em agosto e termina no início de novembro na Capital

3 SET 2020 - 13h:57 Por Giovanna Dauzacker/CBN

As uvas do tipo Niágara Rosada são produzidas, em Campo Grande, no período entressafra da maioria das produções da fruta do país. A temporada começa em agosto e segue até o início de novembro na Capital. E neste ano, segundo o produtor Celso Cortada, a safra foi prejudicada pelo frio.

A Instância está localizada na MS 040, no quilômetro 5.