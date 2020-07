CULTURA Em razão do novo decreto, Autocine é adiado na Capital Além disso, outras atividade de entretenimentos também ficam vedadas

15 JUL 2020 - 15h:20 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

As sessões de filmes do Autocine, previstas para acontecer nos próximos dois domingos (19 e 26) foram adiadas em virtude do decreto municipal de quarta-feira (15), publicado Diário Oficial de Campo Grande, a fim de evitar o colapso no atendimento à saúde. Serão dois finais de semana sem a exibição dos filmes.

Ficam vedadas ainda atividades de entretenimento em bares restaurantes e similares, tais como apresentações artísticas e culturais, jogos em geral, espaços kids e brinquedotecas; compartilhamento de narguilé, tereré e similares; realização de festas, eventos e reuniões de qualquer natureza que gerem aglomeração de pessoas, inclusive eventos esportivos e campeonatos e aulas presenciais de qualquer natureza.

(Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande)