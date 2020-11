ELEIÇÕES 2020 Em Rio Verde, Polícia Civil conduz homem de 53 anos por “Boca de Urna" Santinhos de candidatas a prefeitura e vereradora estavam com professor

15 NOV 2020 - 14h:52 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Professor de 53 anos de idade foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Verde, na manhã deste domingo, 15/11, durante operação para coibir crimes eleitorais. De acordo com a Delegada Andressa Vieira, o autor estava distribuindo santinhos de candidatos na praça da cidade, quando foi avistado por um servidor do Ministério Público, que acionou o apoio policial.

Com o homem foram apreendidos diversos “santinhos” da candidata a prefeita Dinalvinha, do PSDB e da candidata a vereadora professora Cida Matias, do PSD. Diante dos fatos ele foi conduzido para a delegacia e foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por Divulgação de propaganda, artigo 39, parágrafo $ 5 inciso III da Lei nº 9.504/97.

Após ser ouvido e compromissado, o autor foi liberado e terá que comparecer no Juizado Especial quando for solicitado.