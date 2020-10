RETRATO Em setembro, produção industrial de MS atinge melhor resultado desde 2010 Maior parte dos empresários do Estado está confiante na melhora da economia nos próximos meses

21 OUT 2020 - 20h:03 Por Marcus Moura/CBN/Fiems

Mesmo com a pandemia, a produção industrial de Mato Grosso do Sul encerrou setembro em 57,5 pontos, sendo o melhor resultado já registrado para o mês em toda a sua série histórica iniciada em fevereiro de 2010, de acordo com a Sondagem Industrial realizada pelo Radar Industrial da Fiems junto a 63 empresas no período de 1º a 14 de outubro deste ano. Confira: