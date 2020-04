EFEITO CORONA Em tempos de pandemia internet vira aliada das emoções Páginas nas redes sociais, aplicativos e plataformas de streaming ajudam na ansiedade e sentimentos causados pelo isolamento

13 ABR 2020 - 18h:53 Por Gabi Couto / CBN

Em meio a pandemia da Covid-19 muitas pessoas buscam ajuda para manter a saúde mental em dia. Várias ferramentas disponíveis na internet de forma gratuita ajudam a enfrentar os sentimentos causados pelo distanciamento social. Na reportagem a seguir você confere dicas para buscar assitência emocional, como o aplicativo Youper, uma startup brasileira com sede no Vale do Silício, em São Francisco, na California. Confira mais na entrevista que o desenvolvedor e co-fundador do app, Diego Dotta, concedeu para a repórter Gabi Couto.