FAMÍLIA PROTEGIDA Em três meses, programa ajudou mais de 500 famílias na Capital Além de mantimentos, também foram disponibilizados atendimentos psicológicos e orientações financeiras

25 SET 2020 - 08h:58 Por Ingrid Rocha/CBN

O Programa Família Protegida foi concluído após três meses de ações do Instituto Maná do Ceú para os Povos em parceria com o Itaú e a Prefeitura de Campo Grande. Mais de 500 famílias participaram da ação, que além de mantimentos, levou atendimentos psicológicos e orientações financeiras. O programa chegou a famílias nas regiões do Bandeira, Anhanduizinho, Prosa, Segredo, Imbirussu, Centro e Lagoa. Segundo o coordenador do programa, Igor Silva, as famílias saíram do programa com uma perspectiva do que podem fazer para sobreviver a esta pandemia do novo coronavírus. Ouça os detalhes na reportagem: