ECONOMIA Em uma semana, etanol fica R$ 0,01 mais barato na Capital Em entrevista, o governador Reinaldo Azambuja rebateu críticas sobre o reajuste das alíquotas do ICMS dos combustíveis

12 MAR 2020 - 09h:28 Por Marcus Moura/ CBN

O preço médio do etanol voltou a apresentar queda em Campo Grande. Na semana passada, o valor médio estava em R$ 3,540, porém nesta a média caiu para R$ 3,536, o que representa redução de 0,11%. O diesel também ficou mais barato saindo de R$ 3,669 para R$ 3,659 (-0,27%), em média. Na direção oposta, a gasolina teve nova alta de 0,25% subindo de R$ 4,455 para R$ 4,466.

Os dados são da pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O litro mais barato do etanol é vendido no Posto Bonatto, da rua Arthur Jorge, no Monte Castelo, a R$ 3,399. Já o mais caro sai por R$ 3,699 nos postos Malibu e El Cielo, ambos no bairro Tiradentes.

A gasolina mais em conta foi a encontrada em três postos: Posto 2017, da avenida Calógeras, no Centro; Los Angeles, da rua do Patrocínio, no Jardim Balsamo; e no Posto Acacia, da rua 26 de Agosto, por R$ 4,349. O litro menos em conta registrado foi o do Auto Posto Premium, localizado na rua Manoel de Oliveira Gomes, no Maria Aparecida Pedrossian, que sai por R$ 4,699.

Quando o assunto é diesel, o preço mais atrativo é do posto Bonatto, da avenida Guaicurus, no Jardim Colibri, a R$ 3,444. Quatro postos dividem o primeiro lugar no ranking do mais caro. O 2m Comércio de Derivados de Petróleo, no Nova Lima; o Alphaville Comércio de Combustíveis, na Vila Lucinda; o Moreninha Petroleo, na Cidade Morena, e o Posto Cabreuva, no Centro, vendem o diesel a R$ 3,799.

Mato Grosso do Sul

No Estado, o etanol ficou 0,21% mais barato, porém a diferença no preço médio não é perceptível ao consumidor. Na semana passada, a média era de R$ 3,748 e agora chegou a R$ 3,740. Assim como no último levantamento, Campo Grande liderança a lista dos preços mais atrativos ao consumidor e Três Lagoas vende o litro mais caro do Estado a R$ 3,915, em média.

O diesel ficou 0,44% mais barato saindo de R$ 3,828 para R$ 3,815, na média. A Capital, mais uma vez, vende o litro mais barato e Corumbá o mais caro (R$ 3,980). A gasolina registrou alta de 0,15%. Antes o litro saia, em média, a R$ 4,734 e agora a R$ 4,741. A cidade com o combustível mais em conta é Campo Grande, e o menos em conta Corumbá, onde o preço fica, em média, a R$ 4,935.

“Ninguém fala sobre o que diminuiu”, diz Azambuja

Em entrevista ontem (11) no programa CBN Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja rebateu críticas sobre o aumento da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços) da gasolina de 25% para 30% dizendo que as pessoas focam no que aumenta, mas é preciso lembrar do que foi diminuído.

“Quando eu diminuí (ICMS) do Diesel de 17% para 12% e não chegou na bomba, ninguém lembra”, disse Azambuja. O governador ainda disse ser preocupado com a questão do aquecimento global e disse que a baixa do imposto do álcool é para incentivar o consumo, que hoje está em 12%, mas que já atingiu 30%. Confira a fala na íntegra: