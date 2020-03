AGRONEGÓCIO Em uma semana, preço da saca do milho aumenta 5% em MS Período de entressafra e estoques menores contribuíram para a alta do cereal

18 MAR 2020 - 13h:30 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O preço da saca de 60kg do milho aumentou 5,10% entre os dias 9 e 16 de março, segundo informações do boletim Casa Rural, divulgado semanalmente pelo Sistema Famasul. A média das negociações do cereal no período foi de R$ 46,31.

De acordo com o gerente técnico da Famasul, José Pádua, os menores estoques e o período de entressafra foram responsáveis pela alta da saca do milho.

Saiba mais: