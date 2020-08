POLÍTICA Em visita a MS, Bolsonaro inaugura estação de radares em Corumbá Cerca de 400 pessoas se aglomeraram para recepcionar o presidente

18 AGO 2020 - 13h:51 Por Loraine França

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), desembarcou em Corumbá na manhã desta terça-feira (18), para inaugurar a estação de radares que serão utilizados no combate ao tráfico internacional de drogas. É a primeira vez que Bolsonaro vem a Mato Grosso do Sul na condição de presidente da República.

Na fala de abertura, Bolsonaro elogiou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e disse que o agronegócio vem batendo recordes. Sobre os radares implantados, o presidente afirmou que os novos equipamentos vão contribuir para o combate ao tráfico de drogas. "Vale lembrar que, de maio para cá, a PF vem batendo recorde de apreensão de droga e armamento pelo Brasil. O que estamos inaugurando aqui vai auxiliar e muito no combate desse tipo de crime no país".

Pedidos do governador

Reinaldo Azambuja (PSDB), arpoveitou a visita de Jair Bolsonaro e pediu a revitalização da Malha Oeste e a manutenção da segurança integrada das fronteiras. Azambuja lemboru que as forças policiais de Mato Grosso do Sul são parceiras do governo federal na proteção das fronteiras com a Bolívia e Paraguai.

Novos radares

A Estação Radar inaugurada em Corumbá vai reforçar o monitoramento da fronteira com a Bolívia. Os novos equipamentos são capazes de identificar areonaves que voam em baixas altitudes, comumente utilizadas pelo narcotráfico. Estão previstas, ainda, instalações de sistemas de vigilância em Porto Murtinho e Ponta Porã. As estrtuturas faze, parte de parceria firmada em 2018 entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e a empresa Omnisys.