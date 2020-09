AGRONEGÓCIO Embrapa desenvolve protocolo para produção de Carne Carbono Neutro Diretrizes para compensar emissões de gases geradas no campo foram criadas por cientistas

2 SET 2020 - 13h:30 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Pesquisadores da Embrapa desenvolveram um protocolo a ser seguido por fazendas interessadas em produzir carne mitigando os impactos causados pelas emissões de gases causadores de efeito estufa, os GEE.

Considerada uma das fontes emissoras desses gases, especialmente por causa do gás metano gerado no processo de digestão dos ruminantes, a pecuária é capaz de compensar suas emissões ao integrar a produção com o plantio de árvores e manejo adequado das pastagens, por exemplo.

