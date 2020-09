CBN AGRO Embrapa desenvolve protocolo para reduzir emissões de gases O protocolo CCN – Carne carbono neutro que tem como base os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta

5 SET 2020 - 10h:08 Por Eder Campos/Ingrid Rocha

No CBN Agro deste sábado (05), Eder Campos do CBN Agro conversou com o pesquisador Roberto Giolo líder do projeto da Embrapa Gado de Corte. Confira: