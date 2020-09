NEGÓCIOS Empreendedoras fazem feira drive-thru neste fim de semana Mulheres empreendedoras mobilizaram 22 empresas que estarão ofertando produtos no sábado e domingo

11 SET 2020 - 12h:30 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

A BPW Campo Grande (Associação de mulheres de negócios e profissionais) organiza neste fim de semana a 1ª feira empreendedora drive-thru de Mato Grosso do Sul, que acontecerá dias 12 e 13 de setembro das 15h às 21h. A entrada do evento será na avenida Mato Grosso, 5064 (antigo Gold Class).

Toda estrutura foi organizada para atender o público sem a necessidade das pessoas saírem do carro, fomentando o comércio com as devidas proteções de segurança. A expectativa é de mais de 500 carros passem pelo local. Serão 22 estandes montados para receberem os carros.

Nesse formato, os veículos formarão uma fila única e passarão por cada expositor, onde serão atendidos para passearem entre estandes de: roupas, perfumes, acessórios, comidas, doces, presentes, cestas e produtos em geral. É possível conhecer as empresas e os produtos no site https://www.bpw.smarketingms.com.br. Acompanhe a entrevista.