ELEIÇÕES UFMS Chapa 4 defende UFMS como instituição mais empreendedora Candidato à reitor, professor Augustin Malzac destaca que desburocratizar a universidade é fundamental para uma melhor gestão

3 JUL 2020 - 11h:46 Por Redação/CBN

No último dia de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a CBN Campo Grande finalizou a rodada com a chapa 4, no qual o professor Augustin Malzac (reitor) e a professora Marta Rios (vice) fazem parte.

Malzac também é médico e diz que priorizar a pesquisa e o empreendedorismo nos âmbitos acadêmicos são o fomento no plano de gestão. Segundo ele, três fatores em comum formam a base da campanha. “Esperança, fé e amor pela UFMS, faz com que tenhamos vontade construir uma instituição mais justa. Ninguém consegue administrar a universidade sozinho. É preciso ter gestão democrática para acadêmicos e alunos, e assim vamos elaborarando estratégias para enxugar despesas e fortalecer o empreendedorismo”, pontou. Confira a entrevista: