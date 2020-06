CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Empresa acelera estratégias por conta da pandemia Zornimat está no mercado há 39 anos e criou vários canais de vendas para atender clientes em casa

9 JUN 2020 - 11h:40 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Inovação é a palavra de ordem na Zornimat desde que a pandemia chegou ao Brasil em março deste ano. A empresa que tem três lojas em Campo Grande e uma em Três Lagoas chegou a ficar fechada durante 15 dias por conta do decreto municipal na Capital. Assim que reabriu, implantou um serviço de e-commerce justamente para atender os clientes que precisavam comprar, mas não podiam se deslocar até às lojas físicas.

"Além do e-commerce também passamos a fazer um contato de perto com os clientes por meio das redes sociais e do whatsapp", destacou Amadeu Ziliotto, sócio proprietário da empresa que tem 110 funcionários. Ziliotto destaca ainda que os colaboradores foram mantidos e que a retomada econômica já está acontecendo. "Sou otimista e a retomada vai acontecer ainda este ano", destacou o empresário que participou do Cenário CBN 2020 desta terça-feira (09). Confira.