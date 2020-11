CBN AGRO Empresa de tecnologia cria conexões para transformar agro em stakeholder Totvs, maior empresa de softwares da América Latina, chega com força em MS de olho no setor rural

28 NOV 2020 - 10h:43 Por Eder Campos

No CBN Agro deste sábado (28), Eder Campos conversa com Marco Aurélio Beltrame, CEO da Totvs no estado.

Assista: