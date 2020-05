CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Empresa mantém projetos de expansão em MS Alvorada Materiais de Construção anunciou que vai melhorar lojas e abrir novas unidades

18 MAI 2020 - 12h:32 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

O sócio-proprietário da Alvorada Materiais de Construção, Edson Luís, participou do Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas e disse que mesmo com todas as mudanças provocadas na economia por conta da pandemia no novo coronavírus, a empresa não alterou o cronograma de expansão das atividades. "Vamos sim reformular algumas lojas ainda este ano e possivelmente abrir uma nova unidade em 2021", disse o empresário ao destacar o bom desempenho da loja em Dourados, no sul do Estado.

Segundo ele, os bons resultados indicam que estamos no caminho correto e a experiência na região foi muito positiva. A Alvorada está no mercado há 32 anos e conta com três lojas em Campo Grande, um centro de distribuição e a loja de Dourados. São 210 funcionários nas unidades. Confira outros detalhes da entrevista.