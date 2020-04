SOLIDARIEDADE Empresa organiza campanha para ajudar famílias Loja 1/4 Colchões está usando o cadastro de clientes para arrecadar roupas de cama e ajudar famílias e entidades

29 ABR 2020 - 13h:49 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Em tempos de pandemia os comerciantes estão se organizando ainda mais e usando a criatividade para manter as atividades e também olhando para o social. A loja 1/4 Colchões, que tem unidades no centro e nos shoppings decidiu estruturar uma campanha de doação de roupas de cama. Todas as doações estão sendo encaminhadas para famílias e entidades assistenciais.

Segundo o empresário e sócio da rede de lojas, Guilherme Quandt, o momento de menos movimento no comércio também é a oportunidade de fazer contatos com os clientes da loja e solicitar essa participação na campanha que estamos fazendo. "A experiência tem sido ótima e os clientes estão muito solidários com toda essa situação que a população está enfrentando com a pandemia", disse. Confira a entrevista: