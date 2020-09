PONTE BIOCEÂNICA Empresa vai receber R$ 1,5 mi por projeto do contorno rodoviário em Murtinho Superintendente do Dnit afirma que processo está recebendo atenção especial em Brasília

29 SET 2020 - 14h:22 Por Marcus Moura/CBN

A empresa Etelestudos Técniciso Ltda será a responsável pela elaboração do estudo e projeto para o contorno rodoviário em Porto Murtinho, com acesso à Ponte Internacional Brasil/Paraguai e o Centro Integrado de Controle de Fronteira, pelo valor de R$ 1,544 milhão. A decisão foi homologada hoje nesta terça-feira (29), exatos 60 dias após o lançamento da licitação.

Segundo o superintendente do Dnit em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis, explica como será o processo daqui para frente. “O empenho é solicitado por Mato Grosso do Sul e corre em Brasília. Já a execução do projeto, a fiscalização e aprovação também realizadas por aqui”, explica. A contratação sai em 10 dias e o cronograma de execução é de 521 dias.

“O andamento do projeto mostra o compromisso do Brasil com o governo paraguaio, que está executando o projeto da ponte e com a Rota Bioceânica. A Rota Bioceânica é uma realidade e todas as ações necessárias estão ocorrendo”, destaca o secretário Jaime Verruck.