CBN FESTAS E EVENTOS Empresária inaugura espaço na Capital para “descompressão” Práticas integrativas para cuidado pessoal, educação e capacitação profissional

8 FEV 2020 - 11h:17 Por Luis Vilela

Na atualidade a descompressão é importante para viver enquanto está vivo, para isso quem esteve em Campo Grande foi o professor e doutor em saúde coletiva, Ricardo Monezi, a convite da empresária Angela Guinossi, da “The Holístic house”. Ele veio palestrar sobre as práticas integrativas para um público seleto. As práticas integrativas (Reiki, Aromaterapia, Cromoterapia, Homeopatia, acupuntura, Quiropraxia, meditação e Yoga) no Brasil constituem-se como um campo formado por 29 técnicas atualmente reconhecidas por uma política pública do Ministério da Saúde.

No mundo, as práticas integrativas são reconhecidas em sua totalidade pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que as intitula como medicinas tradicionais, complementares e integrativas.