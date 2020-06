PROGRESSO Empresário diz que o Brasil precisa de um projeto amplo Beto Pereira sustenta que todos precisam se unir numa mesma direção

6 JUN 2020 - 08h:30 Por Ginez César

Considerado arrojado e inovador, o empresário Beto Pereira, presidente do grupo Pereira, afirma que o Brasil precisa se tornar, novamente, referência mundial em “alguma coisa”, assim como foi num passado recente com o futebol.

O empresário que controla a rede Comper de Supermercados, Fort Atacadista, Bate Forte e o cartão Vuon Card, usou o comparativo com o esporte para dizer que o país necessita urgentemente de um projeto amplo e conectado, de abrangência nacional.

“Destaco, por exemplo, o setor de turismo. Temos praias maravilhosas. Temos o Pantanal, Bonito e muitas outras atrações turísticas que poderiam impulsionar nossa economia numa rede integrada de produtos e serviços”.

Segundo o empresário o Brasil recebe em média 6 milhões de turistas por ano, um resultado muito pífio se considerar o tamanho e a riqueza natural do país. “Na América do Sul perdemos para o Peru. Pereira usa o exemplo do turismo, pois segundo ele, é um setor que pode trazer reflexos positivos para todos outros segmentos da economia. “Imagine um pequeno produtor rural ter várias redes de supermercados e restaurantes para direcionar seus produtos. Isso fortalece o campo e a agricultura. Fortalece a gastronomia. Fortalece o setor de serviços, hotéis e transportes. Precisamos gerar emprego também. Esse é um grande desafio”, destaca.

Além da visão ampla de economia nacional, o empresário afirma que o grupo Pereira mantém sua estratégia de expansão. O grupo tem hoje 78 unidades em quatro estados e o Distrito Federal e conta com 14,5 mil funcionários.Antes da pandemia o grupo tinha planos de instalar 10 novas unidades. No entanto, os planos foram revistos mas o empresário destacou que tem um projeto novo e inovador para Campo Grande. Uma nova unidade será instalada na avenida Ricardo Brandão. “Será uma loja muito moderna, com muitas novidades. Mas essa ficará para 2021”, disse.