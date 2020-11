ECONOMIA Empresário explica mudanças que o Pix traz para lojistas Anderson Locatelli falou das principais alterações que podem ocorrer com a chegada do novo sistema

18 NOV 2020 - 12h:40 Por Thais Cintra/ CBN

As mudanças que o novo sistema de transações financeiras PIX vai oferecer para os consumidores já são visíveis, e é possível analisar o comportamento dos clientes em relação à nova ferramenta. Mas e para as empresas, quais os impactos?

A Rádio CBN Campo Grande convidou o diretor executivo da Sleds, Anderson Locatelli, para esclarecer como fica a rotina de movimentação financeira dos empresários, e quais vantagens e desvantagens eles terão daqui em diante. Confira:

De acordo com Locatelli, haverá facilidade na relação de compra e venda entre empresas e fornecedores. “Para os consumidores as mudanças agregam bastante, porém o impacto para as empresas será diferente. O processo de pagamento para um fornecedor vai ser mais ágil, por conta do QR code que vai possibilitar vários serviços em um só, isso vai trazer mais flexibilidade de compra, o que otimiza tempo”, afirmou. Confira: