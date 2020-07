TOQUE DE RECOLHER: BARES E RESTAURANTES Empresários afirmam que foram pegos de surpresa Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul afirma que setor não teve tempo de se adequar

8 JUL 2020 - 12h:09 Por Redação/CBN

A mudança do toque de recolher a partir desta quarta-feira (8), em Campo Grande, pegou os empresários que atuam no comércio da Capital de surpresa. A Abrasel/MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul) afirma que o setor não teve tempo para se adequar.

Segundo o presidente da Abrasel, Juliano Battistel Kamm Wertheimer, o setor vai ser o mais atingido com o novo horário do isolamento, que passará a ser das 20h às 5h a partir de agora. Confira a entrevista.