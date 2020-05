VIVA CASA CBN Empresários da construção civil estão otimistas com os negócios Obras em andamento e trabalhos retomados são a realidade do segmento em Campo Grande

2 MAI 2020 - 10h:01 Por Luciane Mamoré/Giovanna Dauzacker

As obras são a primeira ponta de reação de toda uma cadeia ligado à construção civil, arquitetura até a decoração. Os negócios em Campo Grande, de acordo com quatro empresários procurados pelo Viva Casa, estão em andamento e os depoimentos foram otimistas sobre o aquecimento do mercado.

No espaço aberto para divulgar ações solidárias o programa falou sobre a campanha de arrecadação de roupas de cama e banho, organizada pela Um Quarto Colchões. O empresário Lucas Paiva falou sobre a iniciativa e convidou quem puder participar a entrar em contado pelo telefone (67) 99142. 9179.