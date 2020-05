ECONOMIA Empresários estão sem acesso ao crédito emergencial do FCO no Banco do Brasil Banco informa que ainda não recebeu informações da central sobre o procedimento

19 MAI 2020 - 16h:36 Por Marcus Moura/CBN

Os empresários do Estado não estão conseguindo acesso ao crédito emergencial do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-oeste) aprovado no início do mês pelo conselho, via Banco do Brasil. Segundo a instituição bancária, a central ainda não repassou as informações necessárias para o procedimento. Confira: