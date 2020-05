EFEITO CORONA Empresários ganham linha de crédito de socorro com R$ 204 milhões A nova linha de crédito, que vai utilizar os recursos já disponíveis para o FCO não rural, poderá ser utilizada para capital e giro, em despesas de custeio, como salários e demais

6 MAI 2020 - 14h:51 Por Marcus Moura/ CBN

O Conselho do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) aprovou R$ 204 milhões de reais para as linhas de crédito emergencial destinadas a empresas não rurais em função da pandemia do novo coronavírus. Confira: