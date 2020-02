OPORTUNIDADE Empresários podem se inscrever em programa para aceleração de resultados Sebrae, irá selecionar 2.020 micro e pequenas empresas de MS para melhoria de produtividade e redução de custos

13 FEV 2020 - 13h:34 Por Ginez Cesar

Estão abertas as inscrições para empresários de Mato Grosso do Sul participarem do programa Acelera 2020, que compreende um acompanhamento intensivo do Sebrae/MS para resultados impactantes. Nesse programa o Sebrae se torna um parceiro próximo e presente do empresário por um período até que a empresa consiga melhoras seus resultados. Confira a entrevista com a coordenadora de projetos do Sebrae Isabella Fernandes: