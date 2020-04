SERVIÇOS ESSENCIAIS Empresas de telefonias móveis são proibidas de realizar cortes por inadimplência Defensoria pública de Mato Grosso do Sul orienta usuários caso haja suspensão da linha

8 ABR 2020 - 14h:33 Por Beatriz Magalhães/CBN

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proibiu o corte de serviços de telecomunicação por falta de pagamento. A medida determinada pela Juíza Débora Kleebank, da 15ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, se estende a todo o país e também determina que os serviços que já haviam sido interrompidos por inadimplência, a partir do dia 20 de março, sejam reestabelecidos.

A ação civil pública foi movida pelo Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor. Confirma: