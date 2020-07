ECONOMIA Empresas devem procurar ativos ocultos, diz especialista Em tempos de pandemia, orientação é aproveitar cadastro de clientes para gerar novos negócios

1 JUL 2020 - 11h:45 Por Ginez Cesar/Ingrid Rocha

A criação e manutenção de uma empresa, assim como seu desenvolvimento e sucesso, são os grandes desafios do empreendedor. É comum que empresários lidem com decisões difíceis ou situações que demandam experiência no ramo para encontrar soluções eficazes, principalmente em tempos de pandemia.

Em entrevista à rádio CBN Campo Grande, nesta quarta-feira (1), o mentor empresarial Eduardo Karmouche destacou iniciativas práticas que podem gerar resutados aproveitando os ativos ocultos que já estão dentro de empresa. "Uma dica é aproveitar os clientes que já estão no cadastro de clientes, mas que não estão ativos. Por que não contatar essas pessoas e fazer novos negócios. É muito mais fácil e barato resgatar um cliente inativo do que conquistar um novo cliente", disse. Confira a entrevista: