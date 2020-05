CBN CAMPO GRANDE Empresas podem ter acompanhamento gratuito de profissionais de administração Iniciativa dos profissionais da área vai ajudar o fortalecimento dos negócios em Mato Grosso do Sul

5 MAI 2020 - 12h:14 Por Ginez Cesar

Uma pesquisa feita pelo Sebrae provou que a falta de planejamento e falhas na gestão são as principais causas do fechamento de empresas em seus primeiros anos de atividade. Para se ter ideia da gravidade do problema, o estudo mostrou que 55% dos empresários não elaboraram um plano de negócio antes de iniciar suas atividades. Agora, imaginem isso em tempos de crises, como é o caso agora na pandemia e pós-pandemia.

Fortalecer os negócios e ajudar empresas a superar os desafios e até mesmo produzir desenvolvimento em tempos de crise, é a proposta dos Conselhos Federal e Regional de Administração (CFA e CRA-MS), que oferecerá aos empreendedores, consultorias gratuitas em finanças, orçamento, logística, recursos humanos, marketing, tecnologia da informação e outras áreas da Administração. As consultorias poderão ser presencial ou online, dependendo do cadastro. O diretor de fiscalização e registro do CRA, Rodrigo Cazelli falou sobre o serviço gratuito à CBN Campo Grande.